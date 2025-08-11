Астрономический фестиваль прошел в Пущине

Одно из самых значимых ежегодных мероприятий «Пущинские Персеиды» состоялось в радиоастрономической обсерватории. Традиционный городской фестиваль в этом году провели уже в 11-й раз.

На праздник приехали как профессионалы, так и любители астрономии не только из Подмосковья, но и из других регионов России. Насыщенная программа фестиваля включала образовательные лекции и экскурсии, а также культурные развлечения — разнообразные мастер-классы, ярмарку и ночные наблюдения за звездами. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, участники мероприятия с пользой провели время и узнали много нового о космосе и Вселенной.

«Все люди — дети звезд и космос — это родина каждого человека. И мы считаем важными объяснять людям их происхождение, историю появления космических объектов. Если кто-то хочет познать сложную науку — стоит начать с астрономии», — отметил старший научный сотрудник Пущинской радиоастрономической обсерватории Владимир Самодуров.