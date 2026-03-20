Астрологические тайны импрессионизма раскроют в музее Серпухова

Серпуховский историко-художественный музей подготовил для своих посетителей настоящую интеллектуальную провокацию. В рамках масштабной выставки «Импрессионизм с русской душой» стартует авторская программа «Под знаком импрессионизма: художники и звезды», которая объединит классическое искусствоведение и загадки астрологии.

Организаторы предлагают выйти за рамки привычного анализа мазков и композиций. Гости музея получат возможность заглянуть в натальные карты великих мастеров и проследить, как расположение планет в момент рождения могло предопределить их творческий путь и характерные художественные приемы.

«Программа обещает стать настоящим исследованием психологии творчества. Посетители узнают, как земная стихия и влияние Меркурия сформировали легендарный перфекционизм Исаака Левитана. Именно принадлежность к знаку Девы объясняет его трепетное, почти ювелирное отношение к деталям и способность передать тончайшие нюансы „настроения“ русской природы. Также гости узнают, почему именно Константин Коровин стал „главным импрессионистом России“? Ответ кроется в огненной энергии Стрельца — знака путешественников и жизнелюбов», — сообщили организаторы.

Астрологический разбор поможет понять парадокс мастера Ивана Куликова. Как огненный, импульсивный Овен мог с такой щемящей нежностью и долготерпением запечатлеть тихую прелесть деревенского быта? Помимо погружения в биографии гениев, у участников программы будет шанс заняться самопознанием. Через призму изученного материала зрители смогут поразмышлять: в чьей компании импрессионистов они чувствовали бы себя наиболее органично. Необычное путешествие в мир звезд и красок состоится 21 марта в 17:00.