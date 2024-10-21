Астемир Абазов из Подмосковья стал бронзовым призером чемпионата России по дзюдо

Дзюдоист из Подмосковья Астемир Абазов завоевал бронзу на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
В весовой категории до 90 килограммов подмосковный спортсмен разделил третье место с соперником из Санкт-Петербурга. Первое место занял спортсмен из Тюмени, а серебро досталось еще одному атлету из Санкт-Петербурга.
Чемпионат проходил с 16 по 20 октября в Сочи на базе академии единоборств «Сириус». В турнире участвовали более 400 спортсменов в семи весовых категориях, соревнуясь как в индивидуальном, так и в командном зачете.
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