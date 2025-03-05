Ассоциацию ветеранов СВО Подмосковья создали в Лобне

В Лобне начала работу местное отделение Ассоциация ветеранов специальной военной операции Московской области. Ее руководителем стал Александр Бронников.

Глава муниципалитета Анна Кротова встретилась с руководителем Ассоциации Александром Бронниковым. Александр — ветеран боевых действий, участник СВО, награжден Орденом Мужества, медалями «За спасение погибавших» и «За боевые отличия».

Ассоциация ветеранов СВО Московской области будет помогать военнослужащим в реабилитации и трудоустройстве. Сейчас руководство ищет помещение для организации.

Александр Бронников также предложил организовать передвижной музей, посвященный специальной военной операции.

«С Александром остаемся на связи. Наша общая задача, чтобы ветераны СВО и их семьи оперативно получали необходимую помощь и поддержку, а также принимали активное участие в общественной жизни городского округа», — написала в своем телеграм-канале глава муниципалитета.