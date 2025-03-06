Ассоциацию ветеранов СВО Подмосковья создали в Дубне

Региональная Ассоциация ветеранов специальной военной операции создана по инициативе президента России Владимира Путина и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее цель — поддерживать ветеранов, включая юридическую помощь, социальные льготы и содействие в трудоустройстве.

Ассоциация будет сотрудничать с государственными и частными организациями, предлагая участникам СВО программы переподготовки и повышения квалификации.

Кроме того, объединение займется патриотическим воспитанием подрастающего поколения, увековечиванием памяти павших героев и поддержкой семей участников СВО.

«С первых дней начала СВО мы поддерживаем участников боевых действий, а также остаемся на связи с их родными. Своих не бросаем», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В Дубне ветеранов специальной военной операции уже пригласили к сотрудничеству. Это позволит принять активное участие в жизни города и внести вклад в его развитие и процветание.

«С большим уважением и вниманием глава города относится к нашим предложениям по развитию военно-патриотического сектора в городе. Теперь, благодаря поддержке верховного главнокомандующего, мы обладаем новыми инструментами воздействия и стратегией развития. Это отличная возможность для нас всех сделать наш город еще лучше и сильнее», — подчеркнул Максим Большаков.