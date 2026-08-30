Ассоциация ветеранов СВО в Химках провела 89 личных приемов с начала года

Отделение Ассоциации ветеранов СВО в Химках продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции и их близким. С начала года представители организации провели 89 личных встреч, а к ветеранскому сообществу присоединились 117 человек.

Во время приемов специалисты помогают решить вопросы социальной адаптации, медицинской реабилитации, трудоустройства и получения доступных мер поддержки.

Среди наиболее востребованных обращений — вступление в отделение Ассоциации, вопросы образования и занятости, участие в патриотических проектах и консультации по социальным программам.

Встречи с ветеранами и их семьями проводят руководитель химкинского отделения Ассоциации Александр Александров и его помощник Владислав Степушин.

«Для нас важно, чтобы герои и их близкие своевременно получали необходимую помощь. Личные приемы помогают открыто обсудить вопросы, предложения и возникшие трудности. Вместе мы рассматриваем сложившуюся ситуацию и находим решение», — подчеркнул Александр Александров.

Работа по поддержке ветеранов и их семей продолжается. Отделение Ассоциации ветеранов СВО в Химках находится по адресу: улица Пролетарская, дом 1. Прием граждан ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.