Ассоциация ветеранов СВО подписала 12 соглашений о сотрудничестве в Красногорске

В Красногорске Ассоциация ветеранов СВО Московской области подписала 12 соглашений о сотрудничестве с государственными, общественными и образовательными организациями. Новые договоренности направлены на расширение помощи бойцам — от адаптации после возвращения до трудоустройства и социальной поддержки.

Как отметил депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации Сергей Колунов, в регионе уже есть реальные результаты работы. Участники программы «Герои Подмосковья» успешно завершили обучение и начали работать в органах власти. На встрече нескольким выпускникам вручили удостоверения о прохождении курсов.

«Мы чествовали наших ребят, которые стали не то чтобы победителями, они прошли всю школу программы нашей подмосковной программы „Герой Подмосковья“. Сегодня у нас было трое ребят, но у нас их гораздо больше», — сказал Колунов.

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Можайского округа Александр Князев отметил, что особое значение имеют управленческие навыки, деловое общение и работа с документами — знания, которые помогают в новой профессиональной деятельности.

Параллельно продолжается гуманитарная поддержка военнослужащих. Недавно бойцам из Подмосковья передали систему радиоэлектронной борьбы и детектор беспилотников. Сейчас акцент также делают на восстановлении и реабилитации ветеранов.

Кроме того, в ходе встречи активистам ассоциации вручили медали за вклад в общее дело. Участники совещания обсудили дальнейшие задачи по поддержке ветеранов СВО и их семей в Московской области.

Ранее прием семей военнослужащих прошел в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска.