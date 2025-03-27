Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья поможет бойцам и их семьям из Химок

Глава Химок Елена Землякова и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО региона Наталья Нестерова подписали соглашение о сотрудничестве. Это стало новым этапом в оказании помощи бойцам СВО и их семьям в Химках.

«Ребятам, которые сейчас возвращаются, нужна наша помощь. И все вместе мы сможем эту помощь оказать», — сказала исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО в Московской области Наталья Нестерова.

В церемонии подписания поучаствовали руководитель Химкинского отделения ветеранов СВО Александр Александров, члены «Союза ветеранов боевых действий», бойцы СВО, фронтовые артисты, а также представители химкинских предприятий.

Основными направлениями поддержки станут социальная адаптация, медицинская и психологическая реабилитация, трудоустройство ветеранов, а также помощь женам, матерям и детям участников СВО.

«Соглашение о сотрудничестве — не просто документ, это искреннее проявление нашей глубочайшей благодарности и уважения к тем, кто с честью выполняет свой долг, защищая интересы нашей Родины», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Химкинские предприятия выразили желание вступить в Ассоциацию. Стоит отметить, что компании помогают ведению специальной военной операции с первых дней: собирают грузы и организуют их доставку.