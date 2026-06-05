Подмосковных экспортеров пригласили на премию «Лидер международной торговли»

Ассоциация экспортеров и импортеров (АЭИ) запустила прием заявок на ежегодную премию «Лидер международной торговли». Она присуждается компаниям и руководителям, которые вносят значительный вклад в развитие международной торговли и укрепление экономического суверенитета страны.

Премия направлена на выявление и поддержку компаний, способствующих развитию международного сотрудничества и повышению конкурентоспособности российского бизнеса на глобальных рынках. Всего предусмотрено 22 номинации, охватывающие ключевые сферы внешнеэкономической деятельности (ВЭД): экспорт, импорт, инфраструктуру ВЭД, международное партнерство, инновации и деловую репутацию, продвижение ВЭД, а также региональное и отраслевое развитие.

Участниками премии могут стать экспортеры и импортеры, логистические и транспортные операторы, банки, страховые и финансовые организации, цифровые платформы и IT-решения для ВЭД, компании сопровождения внешнеэкономической деятельности, выставочные операторы, а также институты поддержки участников ВЭД.

Заявки принимаются через сайт премии до 19 июля 2026 года. Верификация и отбор пройдут с 20 июля по 20 августа 2026 года, а рассмотрение заявок экспертами и определение победителей — с 21 августа по 6 октября 2026 года. Награждение состоится 30 октября 2026 года в Москве в Центре Международной Торговли на 14-м внешнеэкономическом форуме-выставке партнерства и сотрудничества «Международный день торговли — 2026».

Участие в премии дает компаниям возможность получить официальное признание профессионального сообщества, повысить деловую репутацию и инвестиционную привлекательность.