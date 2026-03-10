Аспирант из Раменского стал участником Школы молодых ученых

Школа молодых ученых и организаторов науки собрала 80 талантливых исследователей из разных уголков страны, благодаря поддержке благотворительного фонда «Система», Российской академии наук и Роспатента. Аспирант Гжельского государственного университета Раменского округа Данил Луганцев стал одним из участников.

Программа включала обсуждение ключевых вопросов развития науки и ее интеграции в экономику страны. Тематика охватывала государственные инициативы в поддержку молодых ученых, перспективы международного научного сотрудничества, а также достижения в области медицины и биотехнологий.

Также состоялись встречи с ведущими специалистами в области здравоохранения, такими как Олег Губанов, Александра Григорьевская и Наталья Позднякова, которые поделились своим видением роли современных технологий в медицине.

Особое внимание привлекла экскурсия в Центр индустриальных продуктов и решений МТС, где участники познакомились с работой команды профессионалов и новаторскими проектами компании.

Отдельное мероприятие состоялось в Федеральном институте промышленной собственности. Здесь молодым ученым рассказали о тонкостях охраны авторских прав и регистрации патентов, что крайне важно для продвижения инновационных решений.