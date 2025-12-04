Андрей Воробьев рассказал, сколько катков откроют в парках Подмосковья в 2025 году

Парки пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Там создают пространства для активного и тихого отдыха, устанавливают детские и спортивные площадки. Благодаря этому посещаемость ежегодно увеличивается, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью «Комсомольской правде».

Парки благоустраивают во всех городах Московской области. Традиционно посещаемость в них растет зимой, особенно в новогодние каникулы, когда есть снег. С 1 декабря посетителям стали доступны катки с искусственным льдом и прокатом инвентаря. Всего в 2025 году откроют более 40 таких площадок.

Губернатор также напомнил, что приблизительно 43% территории Подмосковья занимают леса. Зачастую они расположены в черте города.

«Чтобы построить парк в лесу, ты должен иметь законные основания. Мы в Подмосковье не имели права строить парки в лесах. Когда я обратился за этим разрешением к нашему президенту, он сказал, что парки — дело хорошее», — сказал Воробьев.

Один из новых объектов появится в 2026 году в Дедовске. Там новый облик получит лесопарк «Массовка».

«Очень надеюсь, что ничего не помешает этому. Жители и дети ждут парк. Мы это понимаем и знаем», — заверил губернатор.

Андрей Воробьев поблагодарил жителей за высокую оценку парков и пообещал, что работа в этом направлении продолжится.