Ашукинский образовательный комплекс откроют после ремонта в Пушкино к сентябрю

Современное пространство для учены создали в Ашукинском образовательном комплексе в пушкино. После ремонта там преобразится музей боевой славы и откроется читальный зал с IT-зоной.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в образовательном комплексе создали комфортные условия для обучения. Школьный музей боевой славы получил новое помещение, где на современных витринах организовали тематические экспозиции.

Дети смогут проводить время в читальном зале с компьютерами и книгохранилищем. В спортивном зале оборудовали душевые в раздевалках. Там также скоро заработает хореографический зал.

«Это не просто ремонт, это старт новой, большой истории!» — отметила директор учреждения Рания Байгузина.