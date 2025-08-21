Ашукинский образовательный комплекс откроют после ремонта в Пушкино к сентябрю

Современное пространство для учены создали в Ашукинском образовательном комплексе в пушкино. После ремонта там преобразится музей боевой славы и откроется читальный зал с IT-зоной.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в образовательном комплексе создали комфортные условия для обучения. Школьный музей боевой славы получил новое помещение, где на современных витринах организовали тематические экспозиции.
Дети смогут проводить время в читальном зале с компьютерами и книгохранилищем. В спортивном зале оборудовали душевые в раздевалках. Там также скоро заработает хореографический зал.
«Это не просто ремонт, это старт новой, большой истории!» — отметила директор учреждения Рания Байгузина.
Подарочные наборы к школе вручили первоклассникам еще из 3-х округов Подмосковья
Новый учебный корпус школы № 3 в Чехове откроют в сентябре
В Госдуме рассказали, кто может претендовать на две пенсии
Областной танцевальный фестиваль прошел в Жуковском
Импорт картофеля из Грузии в Россию остановился
Жители Орехово-Зуева смогут бесплатно пройти обследование у онколога 23 августа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте