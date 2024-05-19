Асфальтовое покрытие заменят в 5 дворах поселка Лунево в Химках | 360°

19 мая 2024, 18:16
Асфальтовое покрытие заменят в 5 дворах поселка Лунево в Химках
Во дворах домов № 2, № 6, № 7, № 11 и № 12 поселка Лунево в Химках заменят асфальтобетонное покрытие. Работы выполнят в рамках программы комплексного благоустройства.
Детали предстоящего ремонта с местными жителями обсудили начальник территориального управления Луневское Эдуард Машковцев, представители городского хозяйства и подрядной организации.
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«По данным адресам проведем ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов с заменой бордюрного камня, также дополнительно обустроим парковочные места, установим скамейки, урны», — пояснил Эдуард Машковцев.
В ходе встречи зафиксировали все детали и пожелания жителей. Такие встречи с представителями администрации Химок стали традиционным способом общения с жителями по насущным вопросам благоустройства территории, дворов и общественного транспорта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.
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Благоустройство
Химки
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