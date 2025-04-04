Асфальтовое покрытие заменят на участке Молодежной улицы в Реутове

Реутов — первый муниципалитет в Подмосковье, где приступили к ремонтам проезжих частей в 2025 году. Рабочие начали замену асфальта на Молодежной улице.

Участок дороги на Молодежной улице приведут в порядок в рамках муниципальной программы «Развитие и функционированию дорожно-транспортной инфраструктуры». Его протяженность составит 500 метров, а общая площадь ремонта — 7,5 тысяч квадратных метров. На объекте задействовано около 15 человек и три дорожные машины.

«Ремонтные работы уже активно ведутся: подрядная организация заменила бортовой камень и отфрезеровала дорожное покрытие. Сегодня планируется завершить укладку верхнего слоя проезжей части», — отметил заместитель главы Реутова Евгений Бекяшов.

Верхний слой асфальта уложат в скором времени, однако дальнейшие работы приостановят из-за нестабильной погоды. Если станет теплее — объект сдадут до конца апреля.