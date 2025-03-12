Асфальтовое покрытие заменят на дороге от Звездного городка до Щелковского шоссе

Администрация округа активно занимается решением вопросов дорожного хозяйства, благоустройства и жилищно-коммунального комплекса. Эти темы стали ключевыми на выездном заседании, прошедшем в муниципалитете, где были намечены планы по улучшению инфраструктуры и комфорта жителей.

Одним из приоритетных направлений является ремонт дорожного покрытия, связывающего Звездный городок и Щелковское шоссе. Администрация сообщила о включении участка дороги от контрольно-пропускного пункта № 5 (КПП-5) до Щелковского шоссе в государственную программу ремонта. Подрядная организация обязуется полностью заменить асфальтовое покрытие на данном участке до начала сентября текущего года.

На заседании также обсуждался вопрос улучшения работы общественного транспорта. Представители акционерного общества «Мострансавто» заверили, что компания планирует обновить автопарк на маршруте № 50 в течение ближайших шести месяцев.