Асфальтовое покрытие заменили на территории двух детских садов в Истре

В дошкольных учреждениях № 24 и № 26 города Истра в рамках программы по созданию комфортных и безопасных условий для пребывания детей завершили работы по замене асфальтового покрытия. В общей сложности специалисты обновили почти три тысячи квадратных метров полотна.

Особое внимание они уделили качеству подготовки основания и организации водоотвода. Асфальтирование проводили с установкой ливневой канализации и демонтажем старых конструкций. Это предотвратит образование луж, наледи на тротуарах и детских площадках, а также позволит ребятам безопасно гулять и играть.

Стоит отметить, что в этом году асфальт также заменили и на территориях других образовательных учреждений муниципального округа Истра. В детском саду № 2 в Дедовске обновили около 800 квадратных метров дорожного покрытия, в школе № 3 имени Белобородова — почти три тысячи квадратных метров, в детском саду № 32 в поселке Глебовский — почти две с половиной тысячи, а в детском саду № 16 в Первомайском — около 400 квадратных метров.