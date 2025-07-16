Асфальтовое покрытие восстановили на улице Трудовой в Ногинске

В Ногинске завершился процесс восстановления асфальтового покрытия на улице Трудовой. Работы были проведены в ответ на жалобы жителей, поступившие на оперативном совещании 15 июля, где они отметили необходимость ремонта дороги и уборки мусора.
После получения информации о проблеме подрядная организация ООО «БКС» незамедлительно приступила к укладке нового асфальта. Важно отметить, что ранее на этом участке проводился капитальный ремонт канализационного коллектора и замена тепловых сетей, что требовало последующего восстановления покрытия. Работы выполнили быстро и качественно, что позволило жителям сразу заметить улучшения.
Теперь проезжая часть на улице Трудовой выглядит обновленной и соответствует всем нормам. Асфальтирование обеспечило более безопасное и комфортное передвижение транспорта и пешеходов. Горожане могут рассчитывать на дальнейшие работы по улучшению состояния окружающей территории, включая уборку дворов и благоустройство зеленых зон.
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