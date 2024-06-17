Асфальтовое покрытие обновили на улице Калинина в Лобне

Новое асфальтовое покрытие появилось на дороге по улице Калинина в Лобне. Параллельно ремонты идут и на других дорогах округа.

Также на улице Юбилейной выровняли бордюр. Уже благоустроили после ремонта территории на улицах Ленина, Катюшки, Фрунзе, Есенина, Спортивной, Верхней, Фрунзе, Офицерской и Парковой.

«Убрали общественные территории, наши парки и скверы, а также территорию у памятника „Зенитка“. В парке „Киово“ проверили, как наши елочки — из 20 высаженных прижились 19. Теперь, кроме липовой, будет еще еловая алея», — прокомментировала глава Лобни Анна Кротова.

Активно идет обновление и образовательных учреждений. В восьмой школе привели в нормативное состояние входные двери и бордюры, а также школьное крыльцо.

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