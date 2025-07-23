Асфальтовое покрытие обновили на Первомайской улице в Химках

Коммунальщики заменили старое покрытие на парковке и подходах к подъезду у дома № 26 по улице Первомайской. Помимо этого, специалисты установили новый бордюр и нанесли актуальную разметку.

Ранее во дворе этого дома уже провели работы по асфальтированию проездов. Помимо этого здесь озеленили территорию: высадили кусты кизильника. Это растение выбрали не случайно — оно отлично подходит для городских условий.

Благоустройство дворов в Химках выполняют поэтапно, чтобы не доставлять дискомфорт жителям. Работы проводят с учетом погодных изменений.

Материалы, которые используют специалисты, соответствуют современным стандартам качества. Благодаря этому новое покрытие будет служить долго.

Отметим, что благоустройство проведут во всех микрорайонах округа. Всего в этом году в Химках благоустроят 22 дворовые территории. Помимо этого, в городе приведут в порядок 18 детских площадок.