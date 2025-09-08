Асфальтобетонный завод построили в Старой Купавне

В Богородском округе завершили строительство асфальтобетонного завода. Промышленный новострой площадью почти три тысячи квадратных метров возвели в Старой Купавне, сообщили в Главгосстройнадзоре МО.

Предприятие сможет принимать и перерабатывать до 40 тысяч тон сыпучих материалов. Завод будет выпускать продукцию различного вида для ремонта региональных путей: крупно и мелкозернистые, щебеночно-мастичные, песчаные составы, а также тощие бетоны. Его материалы пригодятся в любых дорожных задачах: от обновления второстепенных улиц до капремонта магистралей.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области контролировали возведение объекта и уже выдали заключение застройщику. Скоро завод начнет свою работу.