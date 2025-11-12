Асфальтирование участков после модернизации теплосетей начали в Дубне

В 2025 году в наукограде провели масштабное обновление тепловых коммуникаций. Подрядчик приступил к асфальтированию тротуаров, парковок и дорог на участках, где выполнили работы по модернизации.

Специалисты укладывают асфальт в тех местах, где прошла обратная засыпка после замены теплосетей — во дворах на улице Попова и пересечении с проспектом Боголюбова.

В рамках программы модернизации уложили два с половиной километра современных труб — там, где их не меняли на протяжении 50 лет.

Глава Дубны Максим Тихомиров, лично проверивший все объекты, рассказал, что уже выполнен большой объем работ — заасфальтированы парковки у дома № 7 на улице Попова и на пересечении проспекта Боголюбова с улицей Попова.

После того, как асфальт уложат, подрядчик удалит с объектов оставшийся строительный мусор. Затем на участки подвезут чернозем и высадят саженцы.

«В ближайшее время второй этап по модернизации теплосетей полностью завершим и начнем готовиться к финальному, третьему. Планируем эти работы начать уже в мае 2026 года», — сказал Максим Тихомиров.