Асфальтирование проездов и парковок завершили в Ногинске

Масштабное благоустройство общественных пространств и придомовых территорий продолжается в Богородском округе. Работы идут сразу в нескольких населенных пунктах — в Ногинске, Старой Купавне, рабочем поселке имени Воровского и Электроуглях.

В Ногинске на улице Трудовой, дом 6, завершен важный этап благоустройства — выполнено асфальтирование проездов, парковок и тротуаров. Сейчас специалисты переходят к следующему этапу: устанавливают лавочки и урны, наносят дорожную разметку.

Активно ведутся работы в Старой Купавне. На тротуарах вдоль улицы Матросова идет демонтаж старых элементов, обустраиваются основания и устанавливается бортовой камень. Параллельно асфальтируют первый участок тротуара на маршруте от улицы Кирова до улицы Горького. Еще один участок благоустройства — в районе остановки «Парикмахерская»: здесь также ведется установка бортового камня.

В рабочем поселке имени Воровского специалисты также занимаются установкой бортового камня — это часть комплексного благоустройства территории.

Отдельные работы проходят в парке «Липовая аллея» в Электроуглях. Сейчас там готовят песчаное основание набережной. Кроме того, в рамках обновления пространства проводится вырубка аварийных деревьев и демонтаж старого пирса — эти мероприятия необходимы для дальнейшего обустройства комфортной и безопасной зоны отдыха.