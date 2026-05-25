Асфальтирование дворов завершили в Старой Купавне и Ногинске

Работы по преображению придомовых территорий продолжаются в Богородском округе. На данный момент завершен комплекс работ по асфальтированию сразу по нескольким адресам.

В Старой Купавне на улице Октябрьской, дома № 16 и 17 полностью обновлено дворовое покрытие. В Ногинске, улица Советская, дом 64 также закончен полный цикл асфальтирования в рамках благоустройства.

Завершены работы в Старой Купавне на территории Микрорайона во дворах домов № 6, 7, 8, 9. Параллельно заасфальтирована парковка и въезд во двор на улице Трудовой, дом 41.

Кроме того активная фаза работ стартовала в поселке Горбуша (дом № 4). Специалисты уже приступили к фрезерованию старого покрытия и подготовке к сплошной замене асфальта как на придомовой территории, так и на внутридворовых въездах.

Скоро жители не только этих домов, но и других МКД смогут насладиться комфортом и уютом, которые им подарит обновленное общественное пространство.

Все работы в Богородском округе планируется завершить до осени текущего года.