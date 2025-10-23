Асфальт заменят на улице Раздольная в Егорьевске

Вскоре на улице Раздольной будет проведен ремонт участка асфальтового покрытия, ранее обновленного в рамках программы дорожного ремонта. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

«По результатам проведенной независимой экспертизы, качество укладки асфальта на участке длиной около 200 метров было признано неудовлетворительным», — отметил Дмитрий Викулов.

Глава округа заверил жителей, что администрация не допустит некачественного выполнения работ и примет все необходимые меры для исправления ситуации. В ближайшее время подрядная организация, выполнявшая первоначальный ремонт, проведет замену асфальтового покрытия на данном участке дороги.

Общая протяженность обновляемого участка улицы Раздольной составляет более 660 метров. В настоящее время дорожные рабочие занимаются обустройством обочин.