Асфальт заменят на территории детского сада № 30 в Шатуре

Родители обратились к главе на личном приеме и попросили привести в порядок территорию детского сада. У главного входа во время дождя появляется лужа. К тому же старое покрытие стало настолько каменистым, что малыши шагают по нему с трудом, а родителям сложно катить коляски.

«В этом году отремонтируем асфальт. Также на территории необходимо опилить сухие деревья, отремонтировать веранды, а неиспользуемые — оградить. У ворот надо уложить искусственную неровность, а на калитку установить домофон», — обозначил план работ Николай Прилуцкий.

Николай Прилуцкий обратил внимание на то, что и само здание требует ремонта. Объект построили 30 лет назад, и за это время заметно прохудилась крыша, а в помещениях видны подтеки. Глава муниципалитета поручил проработать вопрос ремонта кровли в ближайшее время.