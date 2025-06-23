Асфальт заменили в Павловском Посаде

В округе продолжаются работы по улучшению состояния дорожной инфраструктуры. Одним из успешно завершенных проектов стал капитальный ремонт Игнатьевского переулка, который преобразился благодаря усилиям коммунальных служб.

«Специалисты дорожных служб провели комплекс работ по восстановлению дорожного покрытия в Игнатьевском переулке. На первом этапе старое, изношенное покрытие было удалено с помощью специализированной дорожной фрезы. Затем рабочие приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия, обеспечивающего ровную и долговечную поверхность проезжей части. В настоящее время ремонтные работы полностью завершены, и переулок готов к полноценной эксплуатации», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

В администрации также отметили, что в ближайшее время на обновленную дорогу будет нанесена дорожная разметка, соответствующая всем требованиям безопасности и обеспечивающая четкую ориентацию для водителей. До момента нанесения разметки автомобилистам рекомендуется руководствоваться установленными дорожными знаками, регулирующими движение в районе Игнатьевского переулка.

Для повышения безопасности дорожного движения и снижения скорости автомобилей, особенно вблизи жилых домов и пешеходных зон, в Игнатьевском переулке были установлены искусственные неровности.