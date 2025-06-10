Асфальт заменили в 117 дворах Подмосковья с начала года

В Московской области продолжается благоустройство дворов в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Главная цель — сделать жизнь жителей удобнее и приятнее.

Сейчас работы ведутся более чем на 160 объектах, и уже в 117 дворах полностью заменили асфальт. Во время благоустройства обновляют покрытие во дворах и на пешеходных дорожках, озеленяют территории, создают новые парковочные места, устанавливают скамейки и урны.

«На протяжении пяти месяцев муниципалитеты собирали обратную связь от жителей по обновлению элементов дворовых территорий. Именно по результатам этих мероприятий на сегодняшний день уже сформирован план работ по благоустройству всех 564 объектов. Специалисты начнут ремонт после того как полностью сойдет снег и просохнет земля», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Лидерами по количеству преображенных дворов стали Богородский округ, Люберцы, Красногорск, Реутов и Шаховская. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что программа получила широкую поддержку жителей, которые активно участвовали в обсуждении и выборе нужных работ.