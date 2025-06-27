Асфальт полностью заменят на 6 участках дорог в Домодедове в 2025 году

Ремонт дорог продолжается в Домодедове. В этом году в округе приведут в порядок шесть участков. Также планируют и дополнительные работы.

Специалисты уже обновили асфальт и начали наносить разметку на улице Корнеева. Новое полотно появилось и на Каширском шоссе. Если заключение экспертизы по этому участку будет положительным, рабочие также приступят к разметке.

Бордюрный камень частично демонтировали на улице Коломийца. Скоро сотрудники начнут фрезерование. Такие работы уже идут на Новой улице.

На этой неделе подрядчик должен начать ремонт участков на 1-й и 2-й Коммунистической улицах. Дополнительно полотно уже обновили на Промышленной и Зеленой улицах.

«Работы продолжаются в соответствии с графиком, и мы надеемся на улучшение дорожной инфраструктуры в округе», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.