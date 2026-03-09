Асфальт обновят возле школ и детских садов в Серпухове

В городском округе Серпухов определили участки дорог, которые отремонтируют в первую очередь. Список составили на основе обращений жителей и данных о состоянии покрытия.

К работам приступят с началом сезона благоустройства, когда установится хорошая погода. Асфальт обновят на десяти участках. В их числе улицы Ворошилова, Весенняя, Красных партизан и Советская. Также ремонт затронет поселок Кирпичного завода, село Липицы, деревню Большое Грызлово, Данки и Пролетарский. Два участка приведут в порядок в Протвино — на улице Ленина и Фестивальном проезде.

«Мы выбрали адреса, опираясь на объективные критерии. Учитывали интенсивность движения, состояние асфальта и социальную значимость. Рядом с некоторыми объектами находятся школы, детские сады и общественные пространства», — рассказали в администрации.

Основная задача ремонта — сделать передвижение по городу комфортным для водителей и пешеходов. Жители смогут следить за графиком работ по мере наступления благоприятных погодных условий.