Асфальт обновят в населенных пунктах под Серпуховом

В Серпухове развернулась масштабная кампания по обновлению дорожной инфраструктуры. Рабочие трудятся над ремонтом дорожного покрытия сразу в четырех населенных пунктах округа.

«Обновление дорожной сети позволит значительно улучшить транспортную доступность и создать более комфортные условия для всех участников дорожного движения. Так, в деревне Рудаково полным ходом идет замена старого асфальтового покрытия, что позволит местным жителям забыть о ямах и выбоинах, доставлявших немало неудобств. Новое дорожное полотно обеспечит плавный проезд», — сообщили в администрации округа.

В деревне Нижние Велеми также проводятся активные работы по ремонту дорог, направленные на улучшение проезжей части и обеспечение беспрепятственного движения транспорта. В самом Серпухове, на улице Семейной, осуществляется комплексная модернизация дорожного полотна. Здесь дорожники не только обновляют асфальт, но и проводят работы по укреплению основания дороги. В поселке Оболенск ведется активное строительство нового тротуара.