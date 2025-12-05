Асфальт обновят у детского сада «Гнездышко» в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов совершил рабочую поездку в Электрогорск, чтобы лично оценить состояние общественных территорий и ход выполнения работ по благоустройству. Особое внимание в ходе инспекции было уделено участкам вблизи образовательных учреждений — местам, где ежедневно проходят сотни детей и взрослых.

«В этом году мы уже успешно завершили замену тротуара, пролегающего со стороны бульвара у корпуса „Альфа“ местного лицея. Это значительно повысило комфорт и безопасность пешеходов в этом районе. В следующем году мы обязательно завершим оставшийся участок тротуара — критически важного маршрута вдоль детского сада „Гнездышко“. Это решение обеспечит непрерывный, безопасный и удобный путь для самых маленьких жителей и их родителей», — сообщил Денис Семенов.

В ходе осмотра был выявлен и один недочет: покосившийся забор вдоль уже отремонтированного тротуара. Подрядчику поручили исправить ситуацию, чтобы качество выполненных работ соответствовало высоким стандартам и обеспечивало должный уровень безопасности. Еще одним важным пунктом стало состояние дорожки, ведущей к школе со стороны парковки ФОКа «Лидер». Текущее покрытие из асфальтовой крошки было признано недостаточным для интенсивного использования. Поэтому было принято решение переделать этот участок в полноценное асфальтовое покрытие.

Глава округа подчеркнул, что эти недочеты должны быть устранены в кратчайшие сроки.