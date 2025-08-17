Асфальт обновили около стадиона «Торпедо» в Дмитрове

Дорожное покрытие заменили на прилегающей к стадиону «Торпедо» территории в Дмитровском округе. После здесь отремонтируют входную группу и ограждение.
Спортивное ядро здесь полностью модернизировали в прошлом году. Появились комфортные раздевалки, беговые дорожки, две многофункциональные площадки, блок для ГТО, новое футбольное поле и трибуны. Работы провели в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья».
Также отремонтировали фасад административного здания. Частично заменили кровлю, отделали цоколь металлопрофилем.
В этом году здесь обновили асфальтовое покрытие прилегающей территории. Далее заменят входную группу и ограждение стадиона в рамках областной программы по инициативному бюджетированию.
«Идей по развитию инфраструктуры у руководителей стадиона предостаточно. В планах — их скорейшая реализация ради комфорта жителей», — прокомментировали в пресс-службе Дмитровского муниципального округа.
