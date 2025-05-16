Асфальт обновили на улице Владимирская в Егорьевске

Специалисты «Мосавтодора» завершили работы по ремонту дорожного покрытия на улице Владимирская, уложив почти два километра нового асфальта. Теперь добраться до одной из главных достопримечательностей округа — Свято-Троицкого Мариинского женского монастыря — станет удобнее.

Улица Владимирская играет важную роль в транспортной инфраструктуре, обеспечивая выезд из города в сторону поселка Шувое и на Егорьевское шоссе. По этой магистрали ежедневно проезжает около 10 000 автомобилей.

Помимо улицы Владимирская, в апреле и мае дорожные службы также провели работы по обновлению покрытия на подъезде к деревне Верейка. В настоящее время активно ведутся работы по укладке нового асфальта в деревне Алферово.

«Работы выполняем с использованием асфальтобетонных смесей, которые обеспечат высокий уровень износоустойчивости и продлят межремонтные сроки», — сообщили в пресс-службе «Мосавтодора».