Асфальт обновили на территории детского сада № 2 «Радуга» в Дедовске
В Дедовском детском садике завершили капитальный ремонт покрытия. Площадь отремонтированного участка составляет более 800 квадратных метров.
Также ремонтные работы сейчас проводятся и на территории детского сада № 26 в городе Истра. Здесь до середины ноября заменят около 1,5 тысячи квадратных метра асфальта. Отметим, что всего в этом году благоустройство территорий образовательных учреждений с заменой асфальтового покрытия проводилось и в других учебных заведениях.
К примеру, специалисты заменили почти три тысячи квадратных метров асфальта на территории школы № 3 имени Белобородова в Дедовске, еще 2,3 тысячи квадратных метров покрытия обновили на территории детского сада № 32 поселка Глебовский и почти 400 м² на территории детского сада № 16 в Первомайском.
Благоустройство проводится в рамках работы по улучшению условий пребывания детей и обеспечения их безопасности.