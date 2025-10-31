Асфальт обновили на территории детского сада № 2 «Радуга» в Дедовске

Также ремонтные работы сейчас проводятся и на территории детского сада № 26 в городе Истра. Здесь до середины ноября заменят около 1,5 тысячи квадратных метра асфальта. Отметим, что всего в этом году благоустройство территорий образовательных учреждений с заменой асфальтового покрытия проводилось и в других учебных заведениях.

К примеру, специалисты заменили почти три тысячи квадратных метров асфальта на территории школы № 3 имени Белобородова в Дедовске, еще 2,3 тысячи квадратных метров покрытия обновили на территории детского сада № 32 поселка Глебовский и почти 400 м² на территории детского сада № 16 в Первомайском.

Благоустройство проводится в рамках работы по улучшению условий пребывания детей и обеспечения их безопасности.