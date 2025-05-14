Асфальт обновили еще на 23 дорогах в Подмосковье по нацпроекту

В Подмосковье обновили покрытие еще на 23 дорогах. Ремонт провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как рассказали в Минтрансе, сейчас специалисты продолжают работы более чем на 220 участках.

«Уже завершили устройство покрытия на 23 региональных и более 100 муниципальных дорогах. Отмечу, что в Люберцах и Реутове уже завершили ремонт местных дорог, обновив в этих округах покрытие на девяти участках», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

Так, новое покрытие уложили в Одинцове, Егорьевске, Воскресенске, Клину и Чехове. Среди них — участок длиной четыре километра между деревней Чапаевка и поселком Новый Городок. В порядок также привели дорогу на Владимирской улице в Егорьевске, которая ведет к Троицкому Мариинскому женскому монастырю.

Кроме того, работы провели вблизи села Марчуги, деревне Пуршутино, в поселке Столбовом и других населенных пунктах.

Ознакомиться с программой ремонта можно по ссылке.