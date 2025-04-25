Асфальт и бордюры обновят в Электрогорске

В рамках рабочего объезда по Электрогорску, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов проинспектировал состояние ключевых городских объектов и обсудил с жителями насущные вопросы благоустройства. Первым пунктом инспекции стали Теплые озера, излюбленное место отдыха жителей Электрогорска.
Глава округа отметил недавно обновленный пирс и дал поручение связаться с обслуживающей организацией для проведения очистки водоема.
Затем внимание Дениса Семенова привлек сквер, расположенный напротив Дома культуры. Глава подчеркнул, что в ближайшее время в сквере будут проведены масштабные работы по обновлению пешеходной инфраструктуры.
«Здесь обновим асфальт и бордюры на дорожках. А еще в этом году заменим детскую игровую площадку. Обратил внимание на состояние спортивных объектов и беседки. Все это обязательно подремонтируем, чтобы место стало еще комфортнее и безопаснее», — отметил Денис Семенов.
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