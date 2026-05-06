Артура Гарибяна назначили заместителем председателя правительства Подмосковья

В статусе заместителя председателя правительства Артур Гарибян будет курировать сферу транспортного комплекса Московской области.

«Я готов реализовывать эти направления с максимальной отдачей. И буду отчитываться перед вами, как делал это все десять лет, работая с депутатским корпусом достаточно активно», — сказал он.

Артур Гарибян окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте и Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. В разные годы он работал старшим следователем по особо важным делам, был депутатом и трудится в управлении стройнадзора.