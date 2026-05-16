Артисты театра провели разговор о русской классике для школьников Серпухова

Школьники вместе с артистами образцового коллектива театра-студии «Синяя птица» разобрали известные произведения и темы, которые там поднимаются. Поговорили о равнодушии и буллинге на примере «Шинели» Гоголя, о страхе и давлении общества через пьесу «Дракон» Шварца, а также о зависти и цене успеха в произведении Пушкина «Моцарт». После каждого фрагмента ребята могли высказать свое мнение и задать интересующие вопросы.

Благодаря оригинальному формату мероприятия классика ожила и зазвучала по-новому. За 90 минут важных разговоров, эмоций и открытий учащиеся поняли: литература может не только учить, но и помогать понимать себя и окружающих.