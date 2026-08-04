Артисты театра из Воскресенска приняли участие во всероссийском фестивале

Театр ростовых кукол «Софит» Дворца культуры «Юбилейный» городского округа Воскресенск принял участие во Всероссийском марафоне-фестивале театров «Россия — Театр — Общество». Масштабный проект проходит в московском парке «Зарядье» и приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Воскресенский коллектив выступил в рамках «Театральной недели», которая объединила более 100 театров со всей страны. Каждый день фестивальной программы посвящен одному из федеральных округов России. Для зрителей подготовлены спектакли, уличные перформансы и гала-концерты.

Фестиваль открыла программа Центрального федерального округа. На площадке перед «Заповедным посольством» театр «Софит» представил спектакль «Путешествие в страну Нескучалию».

Яркая постановка получила теплый отклик у зрителей. Дети и взрослые с интересом следили за приключениями героев, а выступление воскресенского коллектива стало одним из событий первого дня фестиваля, подарив гостям парка атмосферу театрального праздника.