Артисты театра и кино прочитают в Мелихове произведения Чехова

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» 18 июля пройдут литературные чтения. Они завершат благотворительный марафон «Не уставайте делать добро!», приуроченный ко Дню памяти Антона Павловича Чехова.

По информации Министерства культуры и туризма Московской области, марафон организован совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь». Тема мероприятия — донорство крови.

На сцене под открытым небом выступят известные актеры: Иван Стебунов из театра «Современник», Вадим Андреев, Наталья Земцова и Екатерина Шумакова. Завершит чтения заслуженный артист России Юрий Голышев из мелиховского театра «Чеховская студия». Актеры представят героев произведений Чехова и придадут современное звучание чеховскому слову.

В программе заключительного дня также усадебные игры — серсо, крокет, мастер-класс «Браслет добра», игровые симуляции для детей и взрослых от фонда «Подари жизнь», инсценировки по рассказам Чехова, благотворительный концерт и «Почта добра» при поддержке Почты России.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. Возрастное ограничение — 6+.

Подробнее о мероприятии и билеты можно найти на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».