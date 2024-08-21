Артисты театра «Геликон-опера» выступят на Дне города в Дмитрове

В конце августа Дмитров отметит 870-летие со дня основания. К юбилею города «Геликон-опера» представит концертную программу «Время для любви».

День города отпраздную в Дмитрове 30 и 31 августа. Выступление артистов «Геликон-оперы» намечено на 30 августа. Концерт пройдет на Исторической площади у стен Кафедрального Успенского собора. Выступления объединят темы любви, силы духа и стремления к счастью. В программе арии, дуэты и оркестровые выступления.

«Также состоится торжественная церемония награждения почетных жителей и выдающихся жителей нашего округа. Встречаемся 30 августа в 18:30 на Исторической площади. Уверен, классическая музыка и талантливое исполнение доставят вам истинное удовольствие!» — сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Напомним, в 2021 году «Геликон-опера» представила в Дмитрове спектакль «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Тогда постановку художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана посмотрели около тысячи зрителей.

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