Артисты Реутова дали концерт в госпитале для бойцов СВО

Творческие коллективы Реутова побывали с гуманитарной миссией в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Они выступили для участников СВО, которые проходят лечение в госпитале.

Администрация округа выделила для этой поездки комфортабельный транспорт. Артисты подготовили большую концертную программу «От всей души — с любовью». В ней участвовали вокальный коллектив «Ритмы молодости», детская театральная студия «Тимофята» и хоровой коллектив «Сударушка».

Бойцы СВО тепло принимали все номера концерта, в зале не смолкали бурные овации. Особенно покорили сердца военных ребята из студии «Тимофята». Позитивные эмоции, полученные на этой встрече, помогут раненым восстановить здоровье не хуже медицинских процедур.

Руководство центра вручило каждому творческому коллективу благодарственное письмо.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».