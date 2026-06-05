Артисты Пушкинского театра завершили гастроли в Белоруссии

Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра успешно выступили в Республике Беларусь. Они представляли свои спектакли на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске, который является одной из главных театральных площадок в регионе.

Зрители Беларуси увидели две постановки: музыкальную комедию «Здравствуйте, я ваша тетя» и мюзикл «Ограбление в полночь». Эти спектакли были тепло приняты местной публикой.

Помимо выступлений, артисты посетили знаковые места Витебска, включая Успенский собор и летний амфитеатр.

Руководитель белорусского театра Юлия Харкевич пригласила коллектив Пушкинского театра вновь посетить Витебск в феврале 2027 года. В рамках будущих гастролей запланированы показы спектаклей «Аленький цветочек», «Сватовство гусара» и «Любовь и Голуби».