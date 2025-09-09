Артисты Мособлдрамы выступили на Дне Богородского округа

В день празднования города жители Богородского округа получили уникальную возможность насладиться театральным искусством. Артисты Московского областного театра драмы и комедии устроили незабываемое представление для всех любителей театра.

Яркий праздник для всех любителей искусства состоялся в рамках празднования Дня Богородского края. Артисты Московского областного театра драмы и комедии превратили этот день в настоящее театральное представление, подарив зрителям незабываемые эмоции и впечатления. Интерактивные мероприятия позволили заглянуть за кулисы театральной жизни.

Творческая встреча с профессиональными артистами стала открытием для горожан всех возрастов. Мастера сцены поделились уникальными секретами театрального мастерства, рассказали о тонкостях создания сценических образов и продемонстрировали удивительные особенности театральных костюмов. Гости мероприятия смогли не только услышать увлекательные истории из закулисья, но и увидеть все своими глазами настоящие сценические декорации.

Каждый желающий получил возможность примерить на себя роль артиста: сделать фото на память в декорациях постановок театра. Участники встречи унесли с собой не только яркие впечатления, но и памятные сувениры — красочные календарики и значки с символикой театра. Акция стала частью масштабной программы по популяризации театрального искусства среди жителей Богородского городского округа и вызвала живой отклик у публики разного возраста.