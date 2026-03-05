Артисты из Воскресенска стали лауреатами областных и всероссийских конкурсов

XVII всероссийский многожанровый фестиваль творчества и искусств Art river проходил во Дворце культуры «Юбилейный». Лауреатами стали ансамбль танца «Улыбка», солистка танцевального коллектива «Ассорти» Алина Козикова и ученики изостудии «Жар-птица».

На всероссийском открытом конкурсе «Видный джаз» в городе Видное успешно выступили воспитанники детской музыкальной школы № 2

Солистка вокального ансамбля «Созвездие» Анна Антонова из ДК «Юбилейный» стала лауреатом первой степени областного патриотического фестиваля-конкурса «Голос Победы», который прошел в Раменском.

На областном конкурсе сольного академического пения «Серебряные голоса Подмосковья» в Химках диплом лауреата первой степени получила вокалистка детской школы искусств № 5 Ева Миндикулова. Еще один воспитанник этой школы Тимофей Калимулин стал лауреатом третьей степени Московского областного открытого конкурса сольного и ансамблевого исполнительства на фортепиано «Звонкие клавиши Подмосковья».