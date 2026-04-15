Артисты из Воскресенска стали лауреатами областных и всероссийских конкурсов

Коллективы и солисты из учреждений культуры округа получили награды на престижных творческих состязаниях. В их числе — Гран-при всероссийского фестиваля и призовые места на областных конкурсах.

На XVII всероссийском фестивале-конкурсе «Калейдоскоп традиций» ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эврика» из детской школы искусств № 3 стал лауреатом I степени и обладателем Гран-при. Там же отличились солисты вокальной студии «Солнечный зайчик» дворца культуры «Юбилейный». Ансамбль «Мальвинки», дуэты Лилит и Мане Геворгян, Татев Геворгян, а также «Сестренки» — Алена и Анастасия Корчагины — получили дипломы лауреатов I степени. Их преподаватель Татьяна Чернецова удостоена диплома «За высокий уровень подготовки лауреатов конкурса».

Успешно выступили воскресенские музыканты на Московском областном открытом конкурсе «Весенние нотки». Трио домристов из детской музыкальной школы № 2 (Марат Ахматов, Екатерина Фоканова, Павел Исаев) стали лауреатами II степени. Воспитанники детской школы искусств № 3 Андрей Сметухин и Александр Иванов стали лауреатами III степени. Андрей также получил диплом III степени на областном конкурсе «Играют выпускники» и был приглашен на поступление в Московский Губернский колледж искусств.

Солисты народного коллектива «Театр песни „Остров“» дворца культуры «Цементник» Алина Бондарева и Сергей Дивный стали лауреатами III степени Московского областного фестиваля «Мастер мюзикла». Награды им вручали члены жюри и народный артист Российской Федерации, композитор Максим Дунаевский.