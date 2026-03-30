Артисты из Раменского выступили в Донецкой Народной Республике

Народный ансамбль «Ретро плюс» поздравил жителей Донецкой Народной Республики с Днем работника культуры. Артисты подготовили для зрителей яркую праздничную программу, наполненную теплом и душевными песнями.

Концерт провели в Шахтерском культурно-досуговом объединении. Там звучали композиции, объединяющие поколения и отражающие все богатство культурного наследия России. Артисты «Ретро плюс» подарили частичку своей души тем, кому сегодня особенно важна поддержка и доброе слово.

Зрителей впечатлил состав ансамбля, ведь он уникальный — состоит из одного брата и шести сестер. В мае 2014 года коллективу было присвоено звание «Народный» за высокий профессионализм.

