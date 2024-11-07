Артисты из Раменского стали лауреатами международного конкурса в Сочи

В Сочи 4 прошел 46-й Международный фестиваль-конкурс «Берег Победы». Коллективы учреждений культуры Раменского городского округа показали высокий уровень подготовки и стали призерами в различных номинациях.

В этом престижном мероприятии приняли участие коллективы разных возрастов, соревнуясь в таких видах, как хореография, вокал, театр, инструментальное творчество, изобразительное искусство и оригинальный жанр.

Так, хореографический ансамбль «Заряна» Дома культуры «Заря» стал лауреатом I степени с танцем «Казачий пляс» и лауреатом II степени с армянским танцем «Какачнер». Ансамбль «Кнопочки» завоевал звание лауреата III степени с русским танцем «Топотуха».

Вокалист Алексей Кабельков и дуэт Кирилла Смирнова и Вероники Янгабозовой из Дома культуры «Константиновский» стали лауреатами I степени. Фолк группа «Дым» из Дома культуры «Константиновский» была удостоена звания лауреата II степени и специального приза за лучший костюм.

Эти достижения подтверждают высокий уровень подготовки и таланта участников из Раменского городского округа, а также их преданность искусству и культуре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».