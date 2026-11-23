Фестиваль многожанрового искусства «Сила поколения» прошел в Казани с 16 по 19 ноября в девятый раз. Танцевальные коллективы дома культуры «Чулковский» вернулись домой с наградами.

Конкурс объединил участников дворцов творчества из разных городов. Для танцевальных коллективов «Бомонд» и «Диво» дома культуры «Чулковский» эти дни стали временем ярких выступлений, упорной борьбы и заслуженных оваций. Под руководством Кирилла Смирнова артисты продемонстрировали мастерство, энергию и любовь к танцу.

Лауреатами первой степени стали: старшая группа «Бомонд» с номером «Следуй за звездой»; средняя группа «Бомонд» — «Несмотря на преграды», «Жила-была» и «Вдоль по улице»; старшая группа «Диво» — «Казачий танец»; средняя группа «Диво» — «Чибатуха». Высокую награду также получила Юлия Илюшкина за номер «Тропы», а дуэт Виктории Акуловой и Валерии Марусиной стал лауреатом первой степени с танцем «Казачий пляс».

Лауреатами второй степени признаны старшая группа «Бомонд» с постановкой «Механизм», средняя группа «Бомонд» с номером «Tellur» и старшая группа «Диво» с «Плясовой». Младшая группа «Бомонд» завоевала диплом третьей степени за танец «Струны души».

Особая гордость коллектива — специальный приз конкурса, врученный хореографическому коллективу «Диво». А руководитель ансамблей Кирилл Смирнов получил гран-при в номинации Teacher и денежный приз.