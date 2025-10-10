Артисты из Пушкино победили в театральном баттле

Театральная студия «Подсолнух» из муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и искусств имени Кекушева» в Ивантеевке, дебютировала на театральном баттле. Разделившись на две команды — старшую и среднюю — юные артисты «Подсолнуха» сумели покорить профессиональное жюри.

Участникам баттла было предложено проявить свои импровизационные навыки, справляясь с непредсказуемыми заданиями, требующими мгновенной реакции и креативного подхода. Зрители получили возможность наблюдать за творческим процессом, а также оценить, как артисты взаимодействуют друг с другом и с предложенными обстоятельствами.

Старшая команда студии, выступавшая под названием «Маска», одержала победу, разделив первое место с театральным объединением «Домой» из города Мытищи. Театральная студия «Подсолнух» была основана три года назад и с тех пор активно развивается, воспитывая новое поколение актеров.